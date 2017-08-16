Ему грозит 5 лет колонии.

14 августа 2017 года на 55-м километре трассы Оса - Чернушка стокнулись бортовой УАЗ и ВАЗ-2114.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, виновником аварии стал 28-летний водитель УАЗа. При повороте налево он не уступил дорогу "четырнадцатой". 27-летний водитель легковушки скончался на месте, его пассажир получил травмы. Также пострадали водитель и пассажир грузовика.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.