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Пермяк попал под "уголовку" за смертельное ДТП15 августа в 11:59

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Ему грозит 5 лет колонии.

14 августа 2017 года на 55-м километре трассы Оса - Чернушка стокнулись бортовой УАЗ и ВАЗ-2114.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, виновником аварии стал 28-летний водитель УАЗа. При повороте налево он не уступил дорогу "четырнадцатой". 27-летний водитель легковушки скончался на месте, его пассажир получил травмы. Также пострадали водитель и пассажир грузовика.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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