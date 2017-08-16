До конца года.

Следствие по уголовному делу о крушении военно-транспортного Ту-154 в акватории Черного моря продлено до 25 декабря 2017 года. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Продление связано с большим объемом юридических формальностей, в числе которых и связанные с оформлением факта смерти пассажиров самолета. По словам источника, несколько тел погибших так и не обнаружили.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, в том числе, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители прессы и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, передает "Уралинформбюро".

По информации Минобороны РФ, причиной авиакатастрофы могло быть нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна.