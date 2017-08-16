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В Екатеринбурге дым от пожара окутал Сортировку15 августа в 14:06

  • Текст

Горит частный дом.

Днем 15 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Софьи Перовской загорелся частный дом. Столб черного дыма виден из других районов.

"Горит дом. Вероятно, опять поджог. В прошлом году несколько домов сожгли так. Скоро будет стройка новых. На костях, видимо", - написал в соцсети "ВКонтакте" Антон Калистратов (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что на место выехали 2 единицы техники. Подробности будут известны позже.


Фото: Данил Грязев


Фото: Антон Калистратов


Фото: Иван Салтанов

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