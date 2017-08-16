Из-за задымления на электростанции.

Более 25 тысяч жителей Ямала 15 августа временно остались без электроснабжения из-за инцидента на Лабытнангской газотурбинной электростанции (ГТЭС). В машинном зале произошло задымление, был остановлен газотурбогенератор, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

Отключение электроэнергии подтвердили в региональном ГУ МЧС, однако комментировать причины произошедшего не стали.

"Пошел небольшой дым, не было ни возгорания, ни пожара. На место выезжали спасатели. В настоящее время уже все восстановлено", - уточнили "Уралинформбюро" в ведомстве.