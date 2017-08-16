На 2 часа.

Жители порядка 40 многоквартирных домов в центре и на Юго-Западе Екатеринбурга остались без электричества. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании, в 14.10 15 августа 2017 года произошло повреждение абонентской кабельной линии.

"На место выехали энергетики и приступили к оперативно-восстановительным работам. К 16 часам электроснабжение районов восстановлено в полном объеме", - уточнила пресс-секретарь Дарья Ширшова.