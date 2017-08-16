В коллекторе.

14 августа 2017 года в Ишиме сотрудники водоканала во время ремонтных работ на улице Деповской нашли мумифицированный труп мужчины.

"Личность погибшего установлена, это человек без определенного места жительства. Он либо жил в этом коллекторе, либо забрался туда погреться. Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Тюменской области Олеся Евсеева.