Во время религиозного фестиваля.

Огромный 200-летний дуб упал в толпу участников фестиваля Феста-да-Сеньора-ду-Монтер (Вознесения Богородицы) в пригороде Фуншала на португальской Мадейре. По меньшей мере 13 человек, в том числе двое детей, погибли. Порядка 50 получили ранения, у большинства из них травмы головы и переломы. Семь человек находятся в критическом состоянии, передает ВВС.

По данным регионального министра здравоохранения Педро Рамоса, среди пострадавших есть туристы из Германии, Венгрии и Франции. Информации о раненых или погибших россиянах в посольстве РФ в Лиссабоне нет.

Полый 200-летний дуб упал на киоск по продаже свечей и тысячи молящихся. Сначала дерево накренилось, как бы давая людям время разойтись, рассказал один из очевидцев.

Общественники не раз предупреждали власти Фуншала о возможном падении исполина, но никаких мер принято не было, сообщает "Уралинформбюро".

На Мадейре в связи с ЧП объявлен трехдневный траур.