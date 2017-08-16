×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


200-летний дуб убил 13 человек на МадейреСегодня в 08:39

  • Текст

Во время религиозного фестиваля.

Огромный 200-летний дуб упал в толпу участников фестиваля Феста-да-Сеньора-ду-Монтер (Вознесения Богородицы) в пригороде Фуншала на португальской Мадейре. По меньшей мере 13 человек, в том числе двое детей, погибли. Порядка 50 получили ранения, у большинства из них травмы головы и переломы. Семь человек находятся в критическом состоянии, передает ВВС.

По данным регионального министра здравоохранения Педро Рамоса, среди пострадавших есть туристы из Германии, Венгрии и Франции. Информации о раненых или погибших россиянах в посольстве РФ в Лиссабоне нет.

Полый 200-летний дуб упал на киоск по продаже свечей и тысячи молящихся. Сначала дерево накренилось, как бы давая людям время разойтись, рассказал один из очевидцев.

Общественники не раз предупреждали власти Фуншала о возможном падении исполина, но никаких мер принято не было, сообщает "Уралинформбюро".

На Мадейре в связи с ЧП объявлен трехдневный траур.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×