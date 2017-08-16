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В Магнитогорске женщина с ребенком едва не сгорели в машине Сегодня в 08:56

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Из-за неисправной проводки.

Днем 15 августа 2017 года в Магнитогорске на улице Карла Маркса на ходу загорелся "Шевроле Ланос". В машине ехали водитель, женщина и семилетний мальчик. За считанные минуты после того, как они выбрались из салона, автомобиль полностью охватило пламя.


Фото: Михаил Царев, "На дорогах Магнитики"/"ВКонтакте"

"Предварительно возгорание произошло из за замыкания проводов колонок, в задней части машины(((((( хорошо, что перед этим пожарная машина лестница ехала на заправку и сразу передала на прямую в пожарную часть. Так хоть мотор целый остался", - пишет в соцсети "ВКонтакте" Артем Гильмияров (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

"На тушение пожара привлекались 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

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