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На Южном Урале иномарка вылетела в карьерСегодня в 09:26

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С водой.

Поздним вечером 15 августа 2017 года на 10-м километре трассы Сатка - Бакал Ford вылетел с дороги и угодил в карьер, заполненный водой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 57-летний водитель иномарки скончался на месте. Причины аварии выясняются.

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