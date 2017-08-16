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В Екатеринбурге байкер отправил женщину на больничную койкуСегодня в 10:01

  • Текст

С тяжелыми травмами.

Вечером 15 августа 2017 года в Екатеринбурге около торгового центра "Белка Маркет" (проспект Космонавтов) мотоциклист сбил 53-летнюю женщину.

"Крови достаточно так, мотоциклиста отмывают от крови", - написала Дарья Войтенко в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области сообщили "Уралинформбюро", что женщина заканчивала переходить дорогу, когда на нее наехал мотоцикл Yamaha. Ее госпитализировали с переломами таза и предплечья.

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