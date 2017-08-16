Полиция разводит руками.

Тайскую массажистку спа-салона "Чанг", сломавшую позвоночник екатеринбурженке, до сих пор не могут найти.

"Женщину ищут. Пока никакой дополнительной информации не появилось", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Инцидент произошел в начале июля 2017 года. Преподаватель УрФУ Светлана Мельникова пришла на сеанс массажа в спа-салон. Тайка попросила женщину выпрямить ноги и резко наклонила ее туловище. Клиентку доставили в больницу с переломом L1 позвонка.

ЧП расследуют полиция, прокуратура и следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Источники "Уралинформбюро" не исключают, что тайка, не дожидаясь меры пресечения, покинула Екатеринбург.

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