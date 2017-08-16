Скопилась пробка.

16 августа 2017 года под Екатеринбургом на Березовском тракте легковушка врезалась в бетономешалку.

Как сообщают очевидцы, в районе ДТП скопилась большая пробка в направлении Березовского. По данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость движения на участке составляет не более 7 километров в час.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области "Уралинформбюро" пообещали предоставить комментарий позже.