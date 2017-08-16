Пуля попала в бедро.

В Курганской области на охоте трагически погиб 36-летний полицейский из Тюмени. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральского СУ СКР, инцидент произошел в ночь на 14 августа 2017 года в районе села Изъедугино (Шатровский район). Из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем прогремел выстрел. Пуля попала в бедро силовику. Он скончался на месте. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

По данным местных СМИ, погиб руководитель следственного отдела ОП №6 Тюмени Алексей Ковков. Он находился в очередном отпуске. Получить оперативный комментарий в тюменском УМВД не удалось.