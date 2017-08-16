Его нет уже 10 дней.

Жители коттеджного поселка "Новый Балтым" с 6 августа 2017 года маются без газа. Из-за отсутствия голубого топлива у собственников нет горячей воды, не работают плиты.

Как сообщила "Уралинформбюро" одна из местных жительниц Дарья Табакова, 10 дней назад в поселке на одном из участков произошла авария. Магистраль повредили рабочие, бурившие столбы для забора. На место выезжали газовики.

Оказалось, что председатель правления ТИЗ "Новый" Анатолий Томиловских проложил газовые сети незаконно. "Газпром газораспределение Екатеринбург" отрубил жителей от голубого топлива и выставил счет за ремонт магистрали на сумму 300 тысяч рублей. Эту сумму Томиловских выплачивать отказывается. В пресс-службе "Газпром газораспределение Екатеринбург" пообещали предоставить комментарий позже.

Собственники заверяют, что были не в курсе незаконного подключения. Председатель правления собрал с каждой семьи по 300 тысяч рублей и должен был взять на себя все вопросы по проведению коммуникаций.

По словам жильцов, из-за Томиловских в ближайшее время их могут отрубить и от электричества. 7 июня "Энергосбыт Плюс" выставил семьям гигантские счета - около 22 тысяч рублей. Председатель правления заявил, что эти суммы - за общедомовые нужды. Он сослался на протокол собрания собственников от 2014 года, в котором жильцы якобы соглашаются оплачивать потери электроэнергии на сетях. Между тем, сами собственники заявляют, что никакого документа не подписывали.

До Анатолия Томиловских дозвониться не удалось. Телефоны правления ТИЗ "Новый" оказались недоступны.