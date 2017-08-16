Школьник был без шлема.

Днем 16 августа 2017 года в поселке Ис (Нижнетуринский район) столкнулись ВАЗ-2110 и мотоцикл "Урал".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 22-летний водитель легковушки. На перекрестке он не уступил дорогу 15-летнему байкеру. Школьник скончался в больнице.

Следует отметить, что на юноше не было шлема. Сейчас выясняется, кто владелец мотоцикла.