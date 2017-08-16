В колонию-поселение.

Курганский горсуд вынес приговор водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП. Он проведет 2 года в колонии-поселении, а также заплатит 5,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Авария произошла в конце февраля 2017 года на 255-м километре трассы "Иртыш". На повороте на улицу Загородную водитель ПАЗа не уступил дорогу Mercedes. 28-летний водитель иномарки скончался на месте.

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