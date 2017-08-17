Бокса.

В Каменске-Уральском в детской школе бокса, расположенной во дворце спорта "Салют", прогремел взрыв.

Происшествие случилось в ночь на 10 августа 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас. Как рассказал "Уралинформбюро" старший тренер городской Федерации бокса Евгений Медведев, неизвестные с крыши подобрались к окну, сняли решетки и забросили внутрь помещения самодельное взрывное устройство. После взрыва произошел пожар. Огонь уничтожил оргтехнику, перчатки, шлемы, форму. Общая сумма ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

Фото: Федерация бокса Каменска-Уральского

По словам старшего тренера, в прошлом году у руководства школы был конфликт с бывшей сотрудницей.

"У нас работала буфетчицей Олеся К. Она заявила, что якобы я не согласился тренировать ее детей, поэтому она меня отсюда уберет. Хотя это полный бред. Она в 2016 году обвинила меня в грубом отношении к подопечным, еще одного тренера, вообще, в педофилии. Эту информацию она выливала в соцсети. В отношении нас проводились проверки, мы проходили полиграф. В итоге ее информация не подтвердилась. Мы подали в суд, который встал на нашу сторону. За распространение ложной информации она нам выплатила 156 тысяч рублей. Сейчас женщина уехала из города, и, насколько я знаю, проживает на юге", - пояснил Медведев.

Однако старший тренер уверен, что буфетчица - всего лишь орудие в чьих-то руках. Нападения на представителей школы продолжаются в течение длительного времени.

"На старшего тренера, который работал до меня, нападали с травматом. После этого он уволился. У нас жгли машины, протыкали колеса, в спортшколе выбивали окна, постоянно приходят угрозы по электронной почте. Мы писали и в полицию, и в прокуратуру, но никого не нашли", - рассказал Медведев.

До взрыва в школе бокса занимались около 100 детей. Сейчас все они сидят по домам. Занятия будут возобновлены, когда в помещении проведут ремонт.