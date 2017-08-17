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Свердловчанин на ВАЗе снес мотоциклистаСегодня в 09:23

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Двое пострадавших.

Днем 16 августа 2017 года в Верхней Пышме на улице Петрова 59-летний водитель ВАЗ-21110 при выезде с второстепенной дороги протаранил мотоцикл Honda.

Как рассказали "Уралинфорбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, у 22-летнего байкера не было прав. Его госпитализировали с оскольчатым переломом стопы, травматической ампутацией пальца ноги и ушибом голени. Также пострадал его 20-летний пассажир: он получил ушибы и ссадины.

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