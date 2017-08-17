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В Тобольске трое рабочих пострадали при взрыве на "СГ-транс"Сегодня в 10:31

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Повторение прошлого?

В ночь на 17 августа 2017 года в Тобольском филиале по транспорту газа ОАО "СГ-транс" произошел взрыв. Пострадали трое рабочих, они в реанимации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

ЧП произошло в главном корпусе предприятия. Во время ремонта железнодорожной цистерны взорвалась паровоздушная смесь сжиженного газа без последующего горения. Частично обрушились легкие конструкции здания.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и следователи. Устанавливаются причины случившегося.

Следует напомнить, что в ноябре 2014 года в этом корпусе также прогремел взрыв. Тогда погибли 2 человека, еще пятеро пострадали.

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