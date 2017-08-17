Водитель не вписался в поворот.

В ночь на 17 августа 2017 года на 42-м километре трассы Сургут - Лянтор вылетел с дороги и перевернулась Skoda Octavia.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, 24-летний водитель иномарки не снизил скорость при повороте налево. Молодой человек и четверо его пассажиров получили травмы.