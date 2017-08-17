Пострадали 2 пассажира.

Утром 17 августа в Перми автомобиль службы такси "Везет" столкнулся с ВАЗ-2107. Авария произошла на перекрестке улиц Клары Цеткин и Куйбышева. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

По их словам, таксист выезжал из двора и не уступил дорогу "семерке". От удара автомобиль службы "Везет" отбросило на встречную полосу, где в него врезалась "Газель".

В ДТП пострадали 2 пассажира такси, их увезли на скорой, сообщает "Уралинформбюро".