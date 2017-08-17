Из-за проблем с сердцем.

Вечером 16 августа 2017 года в Ишиме на улице Непомнящего Nissan Primera вылетел с дороги и снес дорожный знак.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, у 68-летнего водителя иномарки случился сердечный приступ. Внешних телесных повреждений у пенсионера не было. Он скончался в неотложке.