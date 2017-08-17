На место выехали прокуроры.

В Екатеринбурге в двухэтажке на Эльмаше обрушился потолок. Происшествие случилось 16 августа 2017 года. Упали деревянные перекрытия в подъезде дома №13 в Черниговском переулке. Никто не пострадал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту организована проверка.

Стоит отметить, что многоквратирник был построен в 1953 году. Его обслуживает УК "РЭМП-Эльмаш". До управляющей компании дозвониться не удалось. Согласно информации Свердловского фонда капремонта, в двухэтажке с 2015 года ведется капремонт.