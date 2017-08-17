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Пострадавших при взрыве на "СГ-транс" рабочих везут в ТюменьСегодня в 12:11

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Возбуждено дело.

По факту взрыва в Тобольском филиале по транспорту газа ОАО "СГ-транс" возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах).

ЧП произошло в ночь на 17 августа 2017 года. В главном корпусе предприятия взорвалась паровоздушная смесь сжиженного газа. Серьезно пострадали трое слесарей. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Утром было принято решение о транспортировке пострадавших в больницу Тюмени.

"Площадь ожогов у всех порядка 60-70%. Все трое находятся в реанимации, им оказана необходимая помощь и проведены обследования. Центром медицины катастроф ОКБ-1 двумя рейсами пациенты будут доставлены из Тобольска в Тюмень. В настоящий момент первым вертолет с двумя пациентами уже в пути", - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

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