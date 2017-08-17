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Курганские дорожники ответят за мучительную гибель 20 кабановСегодня в 12:33

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В битумной яме.

Курганские дорожники заплатят 900 тысяч рублей за гибель 20 кабанов. Соответствующее решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года на территории асфальтобетонного завода, принадлежащего ОАО "Введенское ДРСУ "Авто-дорстрой". 20 кабанов угодили в заполненное битумом хранилище на неогороженном земельном участке.

В апреле 2017 года Кетовский районный суд вынес приговор о взыскании с дорожников 900 тысяч рублей с целью возмещения ущерба. Ответчик обжаловал решение. Вышестоящая инстанция оставила приговор коллег без изменений.

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