В битумной яме.

Курганские дорожники заплатят 900 тысяч рублей за гибель 20 кабанов. Соответствующее решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года на территории асфальтобетонного завода, принадлежащего ОАО "Введенское ДРСУ "Авто-дорстрой". 20 кабанов угодили в заполненное битумом хранилище на неогороженном земельном участке.

В апреле 2017 года Кетовский районный суд вынес приговор о взыскании с дорожников 900 тысяч рублей с целью возмещения ущерба. Ответчик обжаловал решение. Вышестоящая инстанция оставила приговор коллег без изменений.