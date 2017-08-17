97 человек эвакуировали.

В Тюмени во дворе дома по улице Смоленской откопали боевой снаряд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили сотрудники 32 ОФПС по Тюменской области.

На место уже прибыли сотрудники полиции, федеральной противопожарной службы и МЧС, работают саперы. Организовано оцепление, эвакуированы 97 жителей ближайших домов. Снаряд планируют извлечь и отвезти на полигон для взрыва.