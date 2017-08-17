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В Тюмени на девушку набросился бультерьерСегодня в 14:48

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Хозяйка в это время стояла рядом.

Полиция Тюмени устанавливает обстоятельства нападения бультерьера на местную жительницу.

Инцидент произошел вечером 15 августа 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. 29-летняя тюменка гуляла со своей собакой возле детского сада "Николаша" по адресу Широтная, 192, когда к ней подбежал бультерьер. Он сначала поиграл с питомцем девушки, а когда та решила забрать свою собаку, набросился на нее.

По словам пострадавшей, хозяйка бультерьера в это время стояла рядом и не пыталась его отогнать. От полученных ранений девушка потеряла сознание.

Пострадавшую доставили к ОКБ №2. Медики диагностировали у нее открытый перелом, рваную рану основной фаланги 3 пальца левой кисти и множественные укушенные раны обеих кистей.

Как уточнили "Уралинформбюро" в региональном минздраве, после обследования тюменку отпустили на амбулаторное лечение в ОКБ №2. В УМВД по Тюмени сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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