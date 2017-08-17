Столкнулись две иномарки и УАЗ.

Вечером 17 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Малышева произошло тройное ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, Chevrolet поворачивал налево с улицы Коминтерна. Два ряда автомобилей на Малышева пропустили иномарку, а УАЗ из третьего ряда не уступил. Третьим участником ДТП стал Subaru, следующий за Chevrolet.

Пострадали двое пассажиров УАЗа.