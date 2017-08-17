Еще четверо пострадали.

Вечером 17 августа 2017 года на 43-м километре трассы Нефтеюганск - Сургут столкнулись фура и легковушка.

"Какое-то страшное ДТП! Аж 6 скорых туда поехали!", "Вроде бы женщина одна погибла. Столкновение легковой машины и КамАЗа. Есть еще раненные", "Пострадали пожилые мужчина и женщина, маленький ребенок и его мама. Сообщается об одном погибшем", - пишут в соцсети "ВКонтакте" очевидцы (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.