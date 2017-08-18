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Барселона атакована террористамиСегодня в 08:19

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13 погибших.

Вечером 17 августа 2017 года в Барселоне произошел крупнейший за последние годы теракт. Около 17.00 по местному времени белый фургон въехал в толпу людей в начале улицы Рамбла у Площади Каталонии. По самому популярному променаду Барселоны фургон на высокой скорости сумел проехать 550 метров, давя людей на своем пути. Он остановился у театра Лисео, где покинувший машину водитель смешался с толпой.

По данным на утро 18 августа, погибли 13 человек, еще 113 получили ранения (15 из них находятся в тяжелом состоянии), сообщает "Уралинформбюро". Среди пострадавших - граждане 18 стран. Информации о россиян нет.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим.ред.). По имеющимся данным, по подозрению в причастности к атаке задержаны 2 человека.

Спустя некоторое время террористы попытались повторить барселонскую атаку в прибрежном каталонском городе Камбрильс. Там пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Полицейские начали перестрелку с преступниками, в которой четверо из них были застрелены. Одного нападавшего ранили - позднее он скончался в больнице. Также легко ранен один из стражей порядка, передает "Уралинформбюро".

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