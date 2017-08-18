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В Верхней Пышме детсадовец ослеп после падения на него шкафаСегодня в 09:27

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Воспитатели не рассказали родителям о происшествии.

В Верхней Пышме 4-летний мальчик ослеп после того, как в детсаду на него упал шкаф.

Происшествие случилось несколько месяцев назад. Мать заметила, что у ребенка покраснел глаз. В больнице малышу поставили диагноз "конъюнктивит", однако лечение результата не давало.

Тогда было проведено более тщательное обследование, и выяснилось, что у мальчика - травма головы. Ребенок рассказал, что в детсаду на него уронили шкаф. Воспитатели ДОУ о происшествии родителям не сообщили.

Мать мальчика обратилась в местную прокуратуру и полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, они инициировали передачу материалов дела в следственный отдел.

"Если решение будет положительное, то мы детально разберемся в ситуации. Насколько я знаю, сейчас проводится медицинская экспертиза. Устанавливается степень вреда здоровью ребенка, а также причина, по которой могли случиться такие последствия", - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.

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