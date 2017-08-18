В мусоропроводе.

17 августа 2017 года в Кировском районе Перми из-за разлива ртути эвакуировали жителей девятиэтажки.

Инцидент случился на Камышинской, 15. Банку с опасным веществом в мусоропроводе обнаружил дворник. Он бросил ее обратно, тара разбилась, и произошел разлив ртути.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Западном территориальном отделе регионального управления Роспотребнадзора, специалисты провели демеркуризацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью пообещали прокомментировать ЧП позже.