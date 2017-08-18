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Гибель двух человек на югорской трассе вылилась в "уголовку"Сегодня в 10:45

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Столкнулись фура и легковушка.

В Югре по факту страшного ДТП на трассе Нефтеюганск - Сургут возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра.

Авария произошла вечером 17 августа. 47-летний водитель Hyundai Sonata не учел метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой DAF.

Погибли двое пассажиров легковушки - 39-летняя женщина и 15-летняя девочка. Виновника аварии с 7-летним сыном госпитализировали.

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На югорской трассе легковушка залетела под фуру - погиб человек

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