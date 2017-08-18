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В Пермском крае ушли за грибами и пропали отец с сыномСегодня в 10:34

Грибников ищут полиция и волонтеры.

Полиция Пермского края развернула поиски отца с ребенком, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

57-летний Александр и 12-летний Дмитрий Мелентьевы пропали 16 августа 2017 года. Они ушли за грибами в районе Пожвы (Коми-Пермяцкий округ) и до сих пор не вернулись.

"17 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Добрянском районе без вести пропали мужчина и его несовершеннолетний сын. В розыске пропавших участвуют сотрудники территориального отдела полиции, представители других служб экстренного реагирования. Кроме этого, на место выехали специалисты ГУ МВД России по Пермскому краю. Поиск затруднен труднопроходимыми лесными массивами и болотистой местностью", - уточнили в ведомстве.

Волонтеры призывают присоединяться к поискам профессионалов и подготовленных людей - в тайге водятся дикие звери. Требуются катеры, поскольку наземным транспортом до места пропажи людей не добраться.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Мария Сегодня в 12:46

НАШЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! МЫ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ! СПАСИБО! МОЛОДЦЫ! ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ!

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