На ВИЗе.

В ночь на 18 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Металлургов вылетел с дороги и перевернулся Kia Rio.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 41-летняя женщина-водитель была пьяна. Она превысила скорость и не справилась с управлением. 42-летний пассажир Kia скончался на месте.

В отношении автоледи составлен административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Ей грозит 30-тысячный штраф и лишение прав. Также женщина ответит за гибель пассажира.