Еще один пострадал.

В ночь на 18 августа 2017 года в Ревде на улице Северной сгорел деревянный дом. При пожаре погибли три человека - 23-летний молодой человек, 80-летняя и 34-летняя женщины. Госпитализирован 16-летний подросток.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пламя охватило 100 "квадратов". Пожарные боролись с огнем в течение 2 часов.

Рассматриваются 2 версии возгорания: неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.