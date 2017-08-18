На глазах у друзей.

22-летний житель Верхней Салды совершил суицид в прямом эфире. Молодой человек вел видеотрансляцию в соцсети с сотового телефона.

На кадрах юноша прощается с матерью, некой Еленой и говорит, что всех любит. "Может быть, в данный момент я делаю глубочайшую ошибку, но это - единственный вариант. Не судите меня строго", - прокомментировал свердловчанин свой шаг.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.