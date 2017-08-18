Полиция не может установить личность погибшего.

18 августа 2017 года около 9.30 на 88 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган водитель Volkswagen сбил велосипедиста. Мужчина скончался до приезда медиков.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении. Личность погибшего установить до сих пор не удалось: у него не было при себе ни документов, ни сотового телефона.