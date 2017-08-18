Окровавленную женщину увезли в больницу.

18 августа 2017 года в Кургане напали на сотрудника почтового отделения, расположенного на улице Дзержинского. Окровавленную женщину увезли в больницу.

Неизвестные отобрали у пострадавшей сумку с пенсиями. Сумма ущерба пока не называется.

В пресс-службе УМВД по Кургану "Уралинформбюро" заявили, что сейчас правоохранители находятся на месте происшествия. Детальная информация будет известна позже. Нападавший разыскивается.