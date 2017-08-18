×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сильный ветер отменил в Сиднее более 120 авиарейсовСегодня в 18:02

  • Текст

И обесточил свыше 40 000 домов.

18 августа в аэропорту Сиднея скопилась не одна сотня пассажиров. Регистрация занимает у них до полутора часов, при этом когда состоится вылет - не понятно: отменено более 120 рейсов. Виной всему ураганный ветер с скоростью свыше 105 километров в час, передает "Уралинформбюро".

Его порывы настолько сильны, что с легкостью срывают крыши со зданий, рушат сами строения и валят деревья. Не выдержало даже одно из стекол небоскреба Barangaroo - его осколки поранили мужчину и женщину, передает АВС News.

Буйство стихии оставило без света порядка 40 000 домов на юго-восточном побережье Австралии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Буйство стихии»

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×