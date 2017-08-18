Сильный ветер отменил в Сиднее более 120 авиарейсовСегодня в 18:02
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И обесточил свыше 40 000 домов.
18 августа в аэропорту Сиднея скопилась не одна сотня пассажиров. Регистрация занимает у них до полутора часов, при этом когда состоится вылет - не понятно: отменено более 120 рейсов. Виной всему ураганный ветер с скоростью свыше 105 километров в час, передает "Уралинформбюро".
Его порывы настолько сильны, что с легкостью срывают крыши со зданий, рушат сами строения и валят деревья. Не выдержало даже одно из стекол небоскреба Barangaroo - его осколки поранили мужчину и женщину, передает АВС News.
Буйство стихии оставило без света порядка 40 000 домов на юго-восточном побережье Австралии.
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