Унесли техники на 2 миллиона.

В ночь на 18 августа 2017 года в Екатеринбурге совершено ограбление магазина цифровой и бытовой техники DNS на Крауля. Видео преступления выложили на официальном канале компании на Youtube.

Представители DNS утверждают, что преступники использовали таран, чтобы взломать решетки. "Судя по всему это те же самые "товарищи" которые были в магазине ТЦ "Гранат" две недели назад. Если кто-то узнает грабителей, просьба сообщить. Поимка - вопрос времени", - отмечается в комментарии к ролику (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Как рассказал "Уралинформбюро" представитель DNS в Уральском регионе, утром на месте происшествия работали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ущерб составляет 2 миллиона рублей: преступники унесли 8 ноутбуков и порядка 20 смартфонов.

Получить оперативный комментарий в УМВД Екатеринбурга не удалось.