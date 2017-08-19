В Сургуте неизвестный с ножом ранил семерых прохожихСегодня в 13:53
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Преступник ликвидирован.
В Сургуте около полудня 19 августа неизвестный с ножом напал на прохожих в центре города. Семь человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональном СУ СКР.
По данным заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. "Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь", - рассказали "Уралинформбюро" в официальном штабе правительства Югры, добавив, что ситуация находится под контролем губернатора региона.
Нападавший, по официальным данным, ликвидирован сотрудниками ППС. В настоящее время предварительно установлена его личность: это местный житель 1994 года рождения. Сыщики проверяют информацию о молодом человеке, в частности, запрошены сведения о возможных его психических отклонениях.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Видео: vk.com/istaruslan
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