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Семья из Омска погибла в аварии под ТюменьюСегодня в 08:19

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С участием "КАМАЗа".

20 августа 2017 года на трассе Голышманово – Аромашево произошла авария с участием "КАМАЗа", в которой погибла семья из Омска, сообщает отделение пропаганды областного УГИБДД.

По предварительным данным, водитель грузовика при повороте не пропустил Toyota Platz, двигавшуюся во встречном направлении.

Погибла семья из Омска, находившаяся в легковушке: 71-летний мужчина, 40-летняя женщина, 18-летний юноша и 7-летний ребенок.

Шофер "КАМАЗа" не пострадал, передает "Уралинформбюро".

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