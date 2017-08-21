У ребенка - сотрясение мозга и перелом ребер.

20 августа 2017 года в Талицком городском округе на подъезде к поселку Пионер автоледи за рулем Toyota Hilux сбила 8-летнего велосипедиста. Мальчика увезли в реанимацию с сотрясением мозга, ушибом головы и переломом ребер.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловской УГИБДД, школьник пересекал проезжую часть перед близко идущим транспортом. Женщина не успела затормозить.