ДТП на свердловской трассе унесло жизни трех человекСегодня в 08:55
- Текст
Еще двое - в реанимации.
20 августа 2017 года на 2 километре автодороги Екатеринбург – Серов произошло ДТП с тремя погибшими.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, владелец "шестерки" не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась.
43-летний водитель ВАЗа получил черепно-мозговую травму и множественные переломы ноги. Трое его пассажиров 37, 38 и 43 лет погибли. Еще один пассажир 38 лет с открытой черепно-мозговой травмой находится в реанимации.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:57
8-летний свердловчанин попал в реанимацию после ДТП
У ребенка - сотрясение мозга и перелом ребер.Сегодня в 08:55
ДТП на свердловской трассе унесло жизни трех человек
Еще двое - в реанимации.Сегодня в 08:39
Преемников показали – Путин остается
Пока не подрастет сменщик.Сегодня в 08:27
Екатеринбург получил шанс стать столицей России
К 300-летию?Сегодня в 08:19
Семья из Омска погибла в аварии под Тюменью
С участием "КАМАЗа".20 августа в 10:59
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?19 августа в 13:53
В Сургуте неизвестный с ножом ранил семерых прохожих
Преступник ликвидирован.18 августа в 18:07
Бюджет Екатеринбурга потерял 55 миллионов рублей
Из-за срыва аукционов.18 августа в 18:04
Пермские студенты выйдут на избирательные участки
Для контроля за выборами.18 августа в 18:02
Сильный ветер отменил в Сиднее более 120 авиарейсов
И обесточил свыше 40 000 домов.18 августа в 17:54
Дерзкое ограбление в Екатеринбурге попало на видео
Унесли техники на 2 миллиона.18 августа в 17:25
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".18 августа в 17:10
Куйвашев впервые поучаствует в предвыборных дебатах
В понедельник утром - к телевизору!18 августа в 17:10
Долгострой "Кольцовский" оживет осенью
Заверил министр Волков.18 августа в 16:49
II Уральский фестиваль кино начнется с конца света
Всего в конкурсе 11 лент.
Главные новости
- Сегодня в 08:39Преемников показали – Путин остается
- Сегодня в 08:27Екатеринбург получил шанс стать столицей России
- Сегодня в 08:19Семья из Омска погибла в аварии под Тюменью
- 20 августа в 10:59Резня в Сургуте: что известно на данный момент
- 18 августа в 16:14Особняк Генри Форда продают за 175 миллионов долларов
Аналитика
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.