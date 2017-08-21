Еще двое - в реанимации.

20 августа 2017 года на 2 километре автодороги Екатеринбург – Серов произошло ДТП с тремя погибшими.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, владелец "шестерки" не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась.

43-летний водитель ВАЗа получил черепно-мозговую травму и множественные переломы ноги. Трое его пассажиров 37, 38 и 43 лет погибли. Еще один пассажир 38 лет с открытой черепно-мозговой травмой находится в реанимации.