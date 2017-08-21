Наркологической.

19 августа 2017 года в Екатеринбурге горела Областная наркологическая больница №2 (проспект Космонавтов). Огонь охватил палату на 2 этаже. Пострадал один из пациентов. Мужчину госпитализировали с ожогами.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря сработавшей пожарной сигнализации. Из здания были эвакуированы 34 пациента и 5 сотрудников больницы. Огнеборцы справились с пламенем за 6 минут.

Причина возгорания выясняется.