Потерявшему деньги на спиртное.

Вечером 20 августа 2017 года в Екатеринбурге на Эльмаше произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент случился во дворе дома на улице Таганской. Компания из пяти мужчин распивала спиртное. Когда алкоголь закончился, приятели скинулись и отправили друга за добавкой. Через некоторое время тот вернулся без спиртного, заявив, что потерял деньги.

Тогда один из мужчин достал из машины пневматическое оружие и выстрелил собутыльнику в лицо. Пострадавшего увезли в больницу.

На данный момент полицейские задержали одного из участников конфликта, личности остальных устанавливаются.