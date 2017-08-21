Четверо пострадавших.

В Екатеринбурге в ночь на 20 августа 2017 года на улице Серафимы Дерябиной Citroen на бешеной скорости два раза наехал на бордюрный камень и протаранил кирпичный забор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, за рулем иномарки находился 32-летний гражданин Кыргызстана. Он не справился с управлением.

Серьезно пострадали 4 пассажира Citroen, все госпитализированы. По факту аварии проводится дознание.