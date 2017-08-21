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Тюменца будут судить за гибель 3 человек в ДТПСегодня в 11:09

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Он сел пьяным за руль.

В Тобольский райсуд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в гибели 3 человек в ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Страшная авария произошла 9 июня 2017 года на 177 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Пьяный бесправник на SsangYong Actyon вылетел на встречку и врезался в Kia Rio. Водитель и пассажир корейской иномарки скончались на месте. Еще один пассажир спустя 5 дней умер в больнице Тобольска.

Тяжкий вред здоровью получил владелец SsangYong, который находился на пассажирском сидении. Виновник аварии не пострадал.

Ранее по теме:
На тюменской трассе пьяный бесправник погубил двух человек

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