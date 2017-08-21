Столкнулись 4 иномарки.

19 августа 2017 года на 22-м километре трассы Нефтеюганск - Сургут произошло массовое ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, 28-летний водитель Nissan Cedric уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mitsubishi, Toyota и Kia.

Пострадали 5 человек: водители Nissan, Kia и Toyota, а также пассажиры Toyota - 37-летняя женщина и 10-летний мальчик.